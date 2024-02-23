Зеленский отказался от заключения новых соглашений, подобных минским

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским. При этом в интервью телеканалу Fox News он признался, что ВСУ сейчас действительно находятся не в лучше положении — боевики испытывают нехватку боеприпасов, а Россия имеет преимущество в воздухе.

«Мы не хотим повторять минские соглашения, но о другой части нашей территории. Мы не верим в новые замороженные конфликты», — заявил Зеленский.

Украинский лидер также заявил о том, что официально Киеву не предлагали уступить часть территорий в обмен на членство в ЕС и НАТО. Также Зеленский рассказал о планах подготовить новое контрнаступление и пригрозил России «сюрпризами».

Стоит отметить, что Москва неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Киевом. Однако Владимир Зеленский запретил своим указом любые дипломатические диалоги с руководством России.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Германии назвали условие для мирных переговоров Москвы и Киева.