Зеленский отказался от заключения новых соглашений, подобных минским

При этом глава киевского режима признал, что ВСУ находятся в трудном положении.
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским. При этом в интервью телеканалу Fox News он признался, что ВСУ сейчас действительно находятся не в лучше положении — боевики испытывают нехватку боеприпасов, а Россия имеет преимущество в воздухе.
«Мы не хотим повторять минские соглашения, но о другой части нашей территории. Мы не верим в новые замороженные конфликты», — заявил Зеленский.
Украинский лидер также заявил о том, что официально Киеву не предлагали уступить часть территорий в обмен на членство в ЕС и НАТО. Также Зеленский рассказал о планах подготовить новое контрнаступление и пригрозил России «сюрпризами».
Стоит отметить, что Москва неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Киевом. Однако Владимир Зеленский запретил своим указом любые дипломатические диалоги с руководством России.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Германии назвали условие для мирных переговоров Москвы и Киева.
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