Четкий план действий на годы вперед: каким будет послание Путина Федеральному собранию
Какие темы может затронуть глава государства?
Фото, видео: www.globallookpress.com / The Kremlin Moscow; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин сейчас много путешествует по стране. Он уже был на Дальнем Востоке и в Калининграде, на Урале, а теперь и в Поволжье — и всюду собирает идеи.
Готовится послание Федеральному собранию — документ и без того важный, а в этом году особенно. Путин дал понять, что это послание, с которым он обратится 29 февраля, будет с планом действий на шесть лет вперед.
Шесть лет — это, напомним, в России президентский срок. То есть в своем послании Путин изложит свою фактически предвыборную программу.
Выборы стартовали уже в это воскресенье, 25 февраля. Досрочное голосование пройдет в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в середине марта будут находиться в плавании.
Члены избирательных комиссий посетят метеостанции, оленеводческие стойбища и дальние поселения — на вертолетах, снегоходах и даже собачьих упряжках. Причем такие трудозатраты ради того, чтобы смогли проголосовать примерно 0,3% избирателей — чуть более 200 тысяч человек.
Во всех остальных, нетруднодоступных районах России сотрудники избиркомов завершают информационную кампанию с поквартирным обходом. Они успели посетить уже 20 миллионов домохозяйств.
По опросам, 80% россиян намерены проголосовать. Избирательные участки будут открыты в 144 странах мира.
Предвыборную стратегию все четыре кандидата выбрали разную. Так, Путин фактически не ведет предвыборной агитации, за него действуют доверенные лица — прежде всего, сопредседатели избирательного штаба Владимир Машков, Артем Жога и Марьяна Лысенко.
Они объезжают регион за регионом, объясняют, поддерживают, и, опять же, собирают идеи. Надо сказать, что в рамках этой кампании у кандидата Путина практически нет наружной агитации: ни листовок, ни рекламных роликов.
В то время как три других участника президентской гонки запустили свои кампании в СМИ и на билбордах. Предвыборные ролики — это квинтэссенция политической платформы кандидата.
Коммунист Николай Харитонов делает ставку на советское наследие. Самый сильный образ — красный флаг с серпом и молотом над Кремлем.
Представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков, напротив, делает ставку на инновации, движение вперед, что и подчеркивается в клиповом монтаже кадров. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнуто делает ставку на продолжение дел основателя партии Владимира Жириновского, символично оставляя его табличку в своем кабинете.
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