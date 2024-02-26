Истребитель Су-34 ВКС РФ уничтожил скопление сил противника в районе Купянска

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил ликвидировал скопление живой силы и техники ВСУ на купянском направлении. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

В ходе выполнения боевого вылета Су-34 нанес точный удар «умными» фугасными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Все цели личного состава и бронированной техники противника были уничтожены в ходе проведенной бомбардировки.

«Экипаж выполняет бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносит точные удары не входя в зону поражения ПВО противника», — говорится в сообщении.

После завершения боевого задания истребитель успешно вернулся на место вылета.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 году выступил с обращением к россиянам и объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Лидер страны подчеркнул, что Вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы жилых районов ЛНР и ДНР.

Урегулировать конфликт дипломатическим путем не удалось, поэтому Российская Федерация приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Страны НАТО, ЕС и Америка представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что группировка «Центр» заняла выгодные рубежи на авдеевском направлении.