При этом, по ее мнению, Москва может прекратить вооруженный конфликт за один день.

Западные страны должны оказать давление на президента России Владимира Путина из-за проводимой Москвой спецоперации на Украине. Такое заявление сделала глава МИД Германии Анналена Борбок в интервью ZDF во время визита в Одессу.

«Путин сейчас не хочет мира. И пока он не прекратит эту войну — а он может прекратить ее завтра и вывести танки, — мы должны продолжать поддерживать Украину в военном отношении», — сказала она.

Вместе с тем немецкий министр призвала надавить на Китай, Иран и Северную Корею.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФРГ и Индия тайно обсуждают закупку снарядов для Украины.