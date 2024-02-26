Нет оснований? Дания остановила расследование теракта на «Северных потоках»

Полиция Дании прекратила расследование терактов на «Северных потоках»
Фото: ABACA / ТАСС
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Какую версию рассматривает Копенгаген?
Полиция Дании приняла решение прекратить расследование диверсий на российских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте правоохранителей страны.
«Полиция Копенгагена приняла решение завершить уголовное расследование взрывов», — сообщается в релизе.
В Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи со случившимся на газопроводах. Власти считают, что «имела место умышленная диверсия».
Диверсии в Балтийском море произошли в сентябре 2022 года. Россию к расследованию не допустили. На прямой линии в декабре президент РФ Владимир Путин сказал, что газопроводы, «скорее всего, взорвали Соединенные Штаты или третья сторона под их влиянием».
Недавно Швеция объявила о прекращении следствия по теракту на «Северных потоках». Это решение связано с тем, что шведским экспертам не удалось установить подозреваемых. Стокгольм также официально заявил о непричастности своих граждан к теракту на «Северных потоках».
Позднее Генпрокуратура Германии сообщила, что не станет закрывать дело о взрывах на трубопроводах.
Ранее 5-tv.ru писал, что немецкие чиновники случайно раскрыли гостайну о подлодках НАТО у «Северных потоков».
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