«Гарантий нет»: в Эстонии усомнились в способности ВСУ удержать линию фронта

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 25 0

Постпред Эстонии в НАТО Луйк: Украина в текущем положении не удержит фронт

«Гарантий нет»: в Эстонии усомнились в способности ВСУ удержать линию фронта

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Положение украинских боевиков в зоне СВО становится все хуже.

Украина рискует не выстоять в обороне, если немедленно не получит военную помощь США. Об этом заявил постоянный представитель Эстонии в НАТО Юри Луйк.

По словам дипломата, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) останутся в текущем положении, российские войска прорвут линию фронта.

«Правда в том, что удержание линии фронта в нынешнем виде украинцам не гарантировано. Очень важно, чтобы решения о пакетах помощи украинцам, пакетах вооружений как можно скорее были приняты в Конгрессе США», — заявил Луйк во время интервью телеканалу ETV.

Также он отметил, что ВСУ и зарубежным «партнерам» нужна новая стратегия и самое современное вооружение, что, по его мнению, в одиночку Евросоюз обеспечить для Украины не в состоянии — необходима поддержка Вашингтона.

Конгресс Соединенных Штатов все еще не одобрил анонсированный ранее очередной пакет военных поставок киевскому режиму на 60 миллиардов долларов, хотя в Сенате одобрение было получено. Также американские политики составили альтернативный законопроект о помощи Киеву, но его пока тоже не приняли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во Франции заговорили о начале третьей мировой войны.

Тема:
Спецоперация
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