Число пострадавших при обстреле ВСУ села Суземка в Брянской области выросло до пяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«По уточненным данным, в результате террористической атаки ВСУ на Суземку еще двое жителей получили легкие ранения. Им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он в Telegram-канале.

Снаряды попали в центр села. Среди еще троих пострадавших один находится в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести.

Потерпевшие были госпитализированы. Также в результате атаки оказалось повреждено административное здание.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.