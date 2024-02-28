Сальдо предложил инициировать суд над Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский будет обязан ответить на публичном судебном процессе за убийства херсонцев и причиненный ущерб региону. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«За убийства херсонцев, разрушение материального достояния региона с Зеленским должны разговаривать следователи, прокуроры и судьи. А я готов выступить свидетелем обвинения на публичном процессе. Вот там бы я ему задал несколько вопросов», — цитирует Сальдо РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе началась паника из-за новой информации о состоянии ВСУ.