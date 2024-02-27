На Западе началась паника из-за новой информации о состоянии ВСУ
MWM: боеспособность подразделений ВСУ подорвана из-за сильных потерь
Фото: Reuters / GLEB GARANICH
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Серьезные потери личного состава ВСУ заметно подрывают боеспособность их подразделений. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine.
«Западные источники на местах в Украине все чаще и активнее говорят о том, что боеспособность даже самых элитных фронтовых подразделений Украины очень сильно ослабевает из-за острой и все более обостряющейся нехватки техники», — говорится в материале.
Отмечается, что дополнительно положение ВСУ усугубляет и серьезная нехватка живой силы.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские солдаты срывают попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра.
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