На Западе началась паника из-за новой информации о состоянии ВСУ

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 70 0

MWM: боеспособность подразделений ВСУ подорвана из-за сильных потерь

На Западе началась паника из-за новой информации о состоянии ВСУ

Фото: Reuters / GLEB GARANICH

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Тема:
Спецоперация

Что удалось выяснить журналистам?

Серьезные потери личного состава ВСУ заметно подрывают боеспособность их подразделений. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine.

«Западные источники на местах в Украине все чаще и активнее говорят о том, что боеспособность даже самых элитных фронтовых подразделений Украины очень сильно ослабевает из-за острой и все более обостряющейся нехватки техники», — говорится в материале.

Отмечается, что дополнительно положение ВСУ усугубляет и серьезная нехватка живой силы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские солдаты срывают попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра.

Тема:
Спецоперация
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