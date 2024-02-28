Суд в Москве заочно арестовал главу воюющего «Грузинского легиона» Мамулашвили

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

В 2014 году он создал формирование и вербовал в него выходцев из Грузии для участия в боевых действия против властей ДНР и ЛНР.

Суд в Москве заочно арестовал главу воюющего «Грузинского легиона» Мамулашвили

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra

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Тема:
Спецоперация

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении главы «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили, известного как Мамука Мамулашвили. Он участвует в украинском конфликте на стороне Киева. Об этом сообщается на портале судов общей юрисдикции столицы.

Так, решено заочно заключить Мамулашвили под стражу на два месяца. Срок исчисляться будет с момента его экстрадиции в Россию либо после задержания обвиняемого на территории нашей страны.

В правоохранительных органах сообщили в беседе с ТАСС, что Мамулашвили объявлен в федеральный и международный розыск. Ему вменяют «наемничество и возбуждение ненависти с использованием СМИ с применением насилия лицом с использованием своего служебного положения».

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД России объявило в розыск Мамулашвили. По какой именно уголовной статье в базе ведомства не указывается.

Следственный комитет России еще в конце июля 2023 года привлек к уголовной ответственности свыше 70 наемников из числа «Грузинского легиона» за участие в боевых действиях на стороне киевского режима. В числе них оказался и Мумашвили.

Было установлено, что в 2014 году он создал «Грузинский национальный легион» и вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей республик Донбасса.

Тема:
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