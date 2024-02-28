В СК заявили, что дискредитирующие ВС РФ уехавшие звезды ответят перед законом

Бастрыкин предостерег их от возвращения в Россию.
Фото: Рубцов Андрей / ТАСС
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Звезды российского шоу-бизнеса, которые покинули страну и дискредитируют армию РФ, непременно ответят перед законом в случае возвращения. Об этом агентству ТАСС сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
Председатель СК предположил, что многие знаменитости осуждают ВС РФ, чтобы угодить властям тех стран, в которые он переехали. Они занимают такую позицию, чтобы зарабатывать деньги за рубежом на своей деятельности.
«Если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, за свои действия им придется ответить по закону», — прокомментировал Бастрыкин.
Собеседник агентства также заметил, что «предателям нигде не рады». По его словам, знаменитости, которые отвернулись от России после того, как заработали тут многомиллионное состояние на обычных гражданах, показали своею невежественность.
Ранее 5-tv.ru писал, что суд в Москве заочно арестовал Гозмана* за фейки об армии.
* — признан иностранным агентом в России
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