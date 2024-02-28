Более 40 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах президента России
А на Камчатке для моряков, которые в основные дни выборов будут в походе, участки открыли на судах.
Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; 5-tv.ru
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На Сахалине первые избиратели проголосовали на выборах президента России. Это военнослужащие, а также сотрудники природного парка.
Представители избирательной комиссии по воздуху добрались до острова Монерон и мыса Крильон. Посетили и работников маяка — для них участок развернули прямо на борту вертолета.
Находиться на стратегически важном объекте гражданским лицам запрещено. Досрочное голосование проходит и в других регионах, всего их 42.
На Камчатке для моряков, которые в основные дни выборов будут в походе, участки открыли на судах, также проголосовать смогут вахтовики и жители отдаленных районов. Всего участие уже приняли более 40 тысяч человек в 18 регионах.
Участие в выборах примут четыре кандидата — зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, а также действующий глава государства, кандидат в президенты Владимир Путин.
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