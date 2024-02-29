Не выдержала накала: фигуристка Медведева сбежала с шоу Бузовой из-за скандала
Евгения Медведева после скандала ушла с шоу Ольги Бузовой
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Что произошло в ходе очередного выпуска передачи?
Фигуристка Евгения Медведева попала в неприятную ситуацию на ток-шоу с ведущими Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым. В итоге во время скандала она встала и ушла без объяснений.
Программа представляет собой игру двух звездных команд — мужчин и женщин. Они угадывают, что жители страны считают нормальным, а что нет.
Помимо знаменитостей, в студии присутствуют и обычные люди. Один из них и устроил скандал во время недавнего выпуска.
Зритель набросился на певца Шуру, который также участвовал в выпуске. Началась потасовка, после которой музыкант покинул студию.
Медведева тоже решила не продолжать участие в таком специфическом мероприятии. Спортсменка скромно ушла и была такова.
Бузова посчитала, что чемпионка мира не выдержала накала эмоций или была не готова быть откровенной. При этом певица подчеркнула, что ведущие уважают ее выбор.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Канье Уэста устроила скандал, выйдя в свет в колготках без нижнего белья.
- 25 февр
- Что здесь происходит? Ольгу Бузову втроем раздели до трусов
- 24 февр
- «Мне было хорошо»: Бузова рассказала о новом сексуальном партнере
- 23 февр
- Битва звездных образов: стилист оценила подготовку Бузовой, Лель и Брухуновой к весне
- 20 февр
- «Ольга Бузова — блудница и алкоголичка»: мама Давы встала на защиту сына
- 20 февр
- «Будет доченька»: в личной жизни Ольги Бузовой грядут большие перемены
- 17 февр
- В интересном месте: Ольга Бузова оголила «нежную» тату
- 17 февр
- «Восемь лет прошло»: Черкасов разнес Бузову за постоянные посты о Тарасове
- 16 февр
- «Не понимаю»: разбитая Бузова вышла на связь после родов Костенко
- 13 февр
- «У меня будет сын»: Бузова выбрала имя будущему ребенку
- 11 февр
- «Только приятное делаю»: Бузова призналась, почему до сих пор вспоминает Тарасова
Читайте также
74%
-0.17 99.45
-0.47
Нашли ошибку?