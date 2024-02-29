Не выдержала накала: фигуристка Медведева сбежала с шоу Бузовой из-за скандала

Что произошло в ходе очередного выпуска передачи?

Фигуристка Евгения Медведева попала в неприятную ситуацию на ток-шоу с ведущими Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым. В итоге во время скандала она встала и ушла без объяснений.

Программа представляет собой игру двух звездных команд — мужчин и женщин. Они угадывают, что жители страны считают нормальным, а что нет.

Помимо знаменитостей, в студии присутствуют и обычные люди. Один из них и устроил скандал во время недавнего выпуска.

Зритель набросился на певца Шуру, который также участвовал в выпуске. Началась потасовка, после которой музыкант покинул студию.

Медведева тоже решила не продолжать участие в таком специфическом мероприятии. Спортсменка скромно ушла и была такова.

Бузова посчитала, что чемпионка мира не выдержала накала эмоций или была не готова быть откровенной. При этом певица подчеркнула, что ведущие уважают ее выбор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Канье Уэста устроила скандал, выйдя в свет в колготках без нижнего белья.