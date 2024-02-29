Работа кипит: как идет подготовка к посланию Путина Федеральному собранию

В 12:00 начнется событие, которого ждем и мы, россияне, и все наши соседи, и они — там, в Европе и за океаном. Это послание Владимира Путина Федеральному собранию.

Президент уже говорил, что хочет определить цели развития государства на ближайшие шесть лет. Но внутренними делами все точно не ограничится.

В Гостином дворе, где все пройдет, сейчас последние приготовления. За ними следил обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Каждый раз площадку для оглашения послания президента Федеральному собранию готовят отдельно. За день до мероприятия работа кипит особенно сильно.

В зале уже готовят камеры, чтобы не было накладок во время трансляции. Кресла уже стоят, в этот раз их больше — в зале, кроме обычных гостей этого мероприятия, будут бойцы СВО.

Это одно из немногих известных нововведений этого года. Но практика показывает, что готовиться надо ко всему.

По форме послание — проверенная временем классика, по содержанию — всегда очень насыщенный подробностями план развития страны, поэтому в аппаратной сделали основные настройки. Но в любой сегмент готовы завести на экраны президентский контент.

«Я знаю, какие будут заставки и, может быть, кино на вход зрителей. Остальное ничего не знаю», — рассказал оператор медиасервера Глеб Волков.

От этого работа еще ответственней — Глеб управляет медиасервером на президентских мероприятиях 12 лет. Но руки от волнения дрожать перестали совсем недавно.

— Побороли?

— Да.

— А как?

— Не знаю, как-то само прошло.

— На какой эфир проходит все это с президентом?

— Наверное, на десятый. Где-то так.

У всех, кто готовит мероприятие, огромный опыт. Отвечают за каждый вбитый гвоздь и тем более за каждый флаг на сцене: продюсер трансляции лично расставляет их по местам и отвечает за гладкость полотнища.

«Не должно быть ни складок, ни замятостей, ни потертостей. У нас по телевизионной картинке тоже все должно быть красиво не только на сцене, но и в телевидении, чтобы все видели, что флаги красивые, как их привозят, а чтобы они были расправленные, разглаженные», — сказал продюсер трансляции Владимир Храмов.

Поэтому отпаривание сначала отдали в женские руки, потом доверили профессионалам. Тут главный принцип — надежность, все должно быть на уровне, но слишком сложно делать не стоит.

Кстати, это послание собираются показывать в кино. Залы — в 20 городах, пустят на сеанс в 12:00 бесплатно.

Трибуна, где будет выступать президент, простая: место, куда положить бумаги, поставить кружку, свет и микрофон. Наши журналисты тоже внесли свой скромный вклад в подготовку.

Слышно хорошо — настройки звука сохранены, и до 12 часов четверга меняться не будут. Хотя перед началом послания все обязательно нужно проверять еще раз.