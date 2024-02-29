Су-34 наносит удары без промаха! Лучшее видео из зоны СВО за день

Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с УМПК, не входя в зону поражения ПВО противника.
Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Расчет ЗРК «Бук-М3» уничтожил беспилотники ВСУ на купянском направлении
Расчеты ЗРК «Бук-М3» продолжают обеспечивать защиту российских подразделений от средств воздушного нападения противника — беспилотных летательных аппаратов, ракет, реактивных снарядов и прочих средств поражения.
В ходе боевого дежурства расчет уничтожил боевые и разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ на купянском направлении. Он занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение.
Как правило, на одну цель приходится одна ракета «Бука». Исключение — особо крупные и высокоскоростные объекты вроде «Точки-У». Ракетные дивизионы группировки войск «Запад» надежно прикрывают расположения российских войск, крупные военные объекты, а также объекты инфраструктуры.
Су-34 уничтожил скопление живой силы и техники противника на Купянском направлении
В ходе выполнения боевого вылета экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес авиационный удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по расположению личного состава и бронированной техники ВСУ. В результате проведенной бомбардировки все цели были уничтожены.
После выполнения боевой задачи истребитель-бомбардировщик успешно вернулся на аэродром вылета. Экипаж выполняет бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.
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