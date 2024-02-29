Путин: речь в послании пойдет о стратегических задачах

Президент России Владимир Путин огласит в послании к Федеральному собранию не только ближайшие планы, но и стратегические задачи. С такими словами он начал свое выступление в Гостином дворе в Москве.

«Сегодня речь пойдет не только о наших ближайших планах, но и о стратегических задачах. О тех вопросах, решение которых стало принципиально важным для уверенного долгосрочного развития страны», — сказал президент.

Путин отметил, что выработать план действий удалось благодаря общению с обычными гражданами в регионах.

Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначает основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.

В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru начал прямую трансляцию послания президента Федеральному собранию.