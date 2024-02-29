«Без вмешательства»: Путин о планах России построить финансовую архитектуру

Путин: Россия построит глобальную финансовую архитектуру без вмешательства
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Сегодня в сфере экономики происходят глобальные изменения, которые требуют других подходов.
Россия построит глобальную финансовую архитектуру, где не будет вмешательства третьих стран. Об этом заявил российский лидер в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве.
«На передовой технологической базе (Россия будет — Прим. ред.) строить новую глобальную финансовую архитектуру, свободную от политического вмешательства», — сказал Путин.
Между тем президент России отметил, что сегодня в мире происходят бурные трансформации в сфере экономики, торговли и финансов, рушатся многие стереотипы. И именно поэтому, по его словам, важно объединить усилия мирового большинства для создания новой глобальной финансовой структуры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия продемонстрировала впечатляющий экономический рост в последние годы, несмотря на международные санкции. В Международном валютном фонде (МВФ) отметили, что показатели прогнозируемого роста экономики России на текущий год увеличились до 2,6%. Это на 1,5 процентного пункта больше, чем было в октябре 2023-го.
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