«Без вмешательства»: Путин о планах России построить финансовую архитектуру

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26 0

Путин: Россия построит глобальную финансовую архитектуру без вмешательства

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024

Сегодня в сфере экономики происходят глобальные изменения, которые требуют других подходов.

Россия построит глобальную финансовую архитектуру, где не будет вмешательства третьих стран. Об этом заявил российский лидер в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве.

«На передовой технологической базе (Россия будет — Прим. ред.) строить новую глобальную финансовую архитектуру, свободную от политического вмешательства», — сказал Путин.

Между тем президент России отметил, что сегодня в мире происходят бурные трансформации в сфере экономики, торговли и финансов, рушатся многие стереотипы. И именно поэтому, по его словам, важно объединить усилия мирового большинства для создания новой глобальной финансовой структуры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия продемонстрировала впечатляющий экономический рост в последние годы, несмотря на международные санкции. В Международном валютном фонде (МВФ) отметили, что показатели прогнозируемого роста экономики России на текущий год увеличились до 2,6%. Это на 1,5 процентного пункта больше, чем было в октябре 2023-го.

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