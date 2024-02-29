Жить здорово: в России стартует нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»

Глава государства объяснил, как важно охранять здоровье населения России.

В России будет реализован новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Как он будет реализован, президент сделал в ходе послания Федеральному собранию, которое проходит 29 февраля 2024 года.

Путин отметил, что средняя продолжительность жизни России превысила 73 года, вернувшись на уровень, которые был до пандемии коронавируса. А к 203 году показатель должен составить не менее 78 лет, а дальше — и 80+.

«Особое внимание нужно уделить сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. На решение этих задач будет нацелен национальный проект „Продолжительная и активная жизнь“. При этом важно, чтобы росла продолжительность именно здоровой, активной жизни, чтобы человек мог посвящать свое время семье, близким, детям», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что важно продолжать борьбу с такими серьезными заболеваниями, в том числе, онкологией и диабетом. Также важна реализация программ по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков.

Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначит основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.

В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин анонсировал новый нацпроект «Семья».