Путин рассказал, сколько должен составлять размер МРОТ в России к 2030 году

Президент отметил, что индексирование минимального размера оплаты труда идет с опережением инфляции.

К 2023 году размер минимальной оплаты труда в России должен будет составлять 35 тысяч рублей. Такое заявление президент сделал в ходе послания Федеральному собранию, которое проходит 29 февраля 2024 года.

Президент отметил, что индексация МРОТ в России идет с опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты.

«Начиная с 2020 года МРОТ вырос в полтора раза, с 12 тысяяч до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое, до 35 тысяч что, безусловно, отразится на размере социальных пособий зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики», — сказал российский лидер.

Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначит основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.

В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.

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