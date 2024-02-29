Путин рассказал, сколько должен составлять размер МРОТ в России к 2030 году

Путин: к 2030 году размер МРОТ в России должен составлять 35 тысяч рублей
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
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Президент отметил, что индексирование минимального размера оплаты труда идет с опережением инфляции.
К 2023 году размер минимальной оплаты труда в России должен будет составлять 35 тысяч рублей. Такое заявление президент сделал в ходе послания Федеральному собранию, которое проходит 29 февраля 2024 года.
Президент отметил, что индексация МРОТ в России идет с опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты.
«Начиная с 2020 года МРОТ вырос в полтора раза, с 12 тысяяч до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое, до 35 тысяч что, безусловно, отразится на размере социальных пособий зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики», — сказал российский лидер.
Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначит основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.
В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин потребовал увеличить финансирование программ продвижения русского языка.
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