Путин назвал суверенную Россию надежной защитой активов и капиталов

Важно, чтобы компании работали в российской юрисдикции и не выводили средства в другие страны.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
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Отечественный бизнес должен работать в России, предоставляя людям рабочие места и выплачивая им зарплату. Об этом заявил президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию, которое состоялось в Гостином дворе в Москве.
Президент отметил, что призвание власти — помогать бизнесу, а не преследовать его. Ведь именно компании дают возможность гражданам работать и получать зарплату. При этом Путин подчеркнул важность работы бизнеса в российской юрисдикции, чтобы тот не выводил деньги за рубеж. Их возвращением сегодня и занимаются коллеги в сфере экономики, добавил российский лидер.
«Вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регионы, в развитие компаний, в подготовку кадров. Самая надежная защита активов, капиталов российского бизнеса — наша сильная, суверенная страна», — отметил Путин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Владимира Путина, Россия построит глобальную финансовую архитектуру, где не будет вмешательства третьих стран. Этого требуют бурные изменения в сфере торговли и экономики, отметил он.
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