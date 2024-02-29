Путин назвал суверенную Россию надежной защитой активов и капиталов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 21 0

Важно, чтобы компании работали в российской юрисдикции и не выводили средства в другие страны.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024

Отечественный бизнес должен работать в России, предоставляя людям рабочие места и выплачивая им зарплату. Об этом заявил президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию, которое состоялось в Гостином дворе в Москве.

Президент отметил, что призвание власти — помогать бизнесу, а не преследовать его. Ведь именно компании дают возможность гражданам работать и получать зарплату. При этом Путин подчеркнул важность работы бизнеса в российской юрисдикции, чтобы тот не выводил деньги за рубеж. Их возвращением сегодня и занимаются коллеги в сфере экономики, добавил российский лидер.

«Вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регионы, в развитие компаний, в подготовку кадров. Самая надежная защита активов, капиталов российского бизнеса — наша сильная, суверенная страна», — отметил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Владимира Путина, Россия построит глобальную финансовую архитектуру, где не будет вмешательства третьих стран. Этого требуют бурные изменения в сфере торговли и экономики, отметил он.

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