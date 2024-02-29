«Проблема острая»: что Россия делает для решения ситуации с бедностью

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Путин: проблема бедности затрагивает более 9% населения России

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024

Недавно был принят ряд мер для борьбы с ней, власти продолжают свою работу в этом плане.

Проблема бедности в России стоит остро, она затрагивает свыше 9% населения страны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Хочу повторить, проблема бедности по-прежнему острая. Сейчас она прямо затрагивает более 9% населения страны, а среди многодетных семей, по оценкам, которые дают эксперты, уровень бедности составляет около 30%», — подчеркнул он.

Как объяснил лидер, острой проблемой России являются невысокие доходы, с которыми сталкиваются, в том числе многодетные семьи. Ситуация в этом плане за последние 24 года изменилась кардинально: в 2000-м году за чертой находилось свыше 42 миллионов человек, а по итогам 2023-го — 13,5 миллиона.

Для борьбы с этой ситуацией принят ряд меры недавно. Так, с 1 января 2023 года введено единое ежемесячное пособие для семей с невысокими доходами. В прошлом году выплаты получили свыше 11 миллионов человек.

Также упрощена процедура заключения социального контракта. Здесь тоже получили приоритет многодетные семьи. Заявление можно подать через портал «Госуслуги» с минимальным набором документов. Доступность этой меры продолжит расширяться, хотя на это потребуются дополнительные 100 миллиардов рублей.

Путин призвал поставить четкие цели в этом плане и двигаться к их достижению. Так, необходимо к 2030 году добиться снижения уровня бедности в РФ до 7% и меньше, а среди многодетных семей — более чем в два раза, хотя бы до 12%. Преодоление этой проблемы является непростой задачей, она носит системный характер. Поэтому важно, чтобы принимаемые меры давали ощутимый реальный результат для россиян.

Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначает основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.

В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия построит глобальную финансовую архитектуру без вмешательства. С таким заявлением выступил Путин. Он также подчеркнул, что сегодня в сфере экономики происходят глобальные изменения, которые требуют других подходов.

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