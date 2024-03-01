«Поддерживают Украину»: армию Великобритании начали готовить к «войне» с Россией

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 51 0

BI: армию Британии начали готовить к войне с Россией из-за Украины

«Поддерживают Украину»: армию Великобритании начали готовить к «войне» с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Lasha Kuprashvili

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Тема:
Спецоперация

Регулярные войска королевства начали проходить «особые» учения.

Армию Великобритании начали готовить к войне с Россией из-за Украины. С таким заявлением выступили авторы издания Business Inside.

В материале указывается на тот факт, что последнее время регулярные войска Британии проводят учения, опираясь на опыт украинцев.

Войска королевства готовят к так называемым позиционным боям.

«Британские военные снова уделяют внимание подготовке к позиционной войне после наблюдения за боем между Россией и Украиной. Британские военные, которые поддерживают Украину и обучают некоторых ее солдат, приняли это к сведению», — говорят авторы статьи, ссылаясь на рассказы британских офицеров.

К слову, по информации СМИ, другие страны НАТО также начали похожую подготовку, опираясь на опыт, полученный в конфликте на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что союзники разнесли Шольца из-за слов о наличии западных военных на Украине.

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