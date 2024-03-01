«Поддерживают Украину»: армию Великобритании начали готовить к «войне» с Россией
BI: армию Британии начали готовить к войне с Россией из-за Украины
Фото: www.globallookpress.com / Lasha Kuprashvili
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Регулярные войска королевства начали проходить «особые» учения.
Армию Великобритании начали готовить к войне с Россией из-за Украины. С таким заявлением выступили авторы издания Business Inside.
В материале указывается на тот факт, что последнее время регулярные войска Британии проводят учения, опираясь на опыт украинцев.
Войска королевства готовят к так называемым позиционным боям.
«Британские военные снова уделяют внимание подготовке к позиционной войне после наблюдения за боем между Россией и Украиной. Британские военные, которые поддерживают Украину и обучают некоторых ее солдат, приняли это к сведению», — говорят авторы статьи, ссылаясь на рассказы британских офицеров.
К слову, по информации СМИ, другие страны НАТО также начали похожую подготовку, опираясь на опыт, полученный в конфликте на Украине.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что союзники разнесли Шольца из-за слов о наличии западных военных на Украине.
- 1 мар
- Сальдо заявил о ликвидации в Херсоне присланных из Киева сотрудников СБУ
- 1 мар
- «Нельзя недооценивать»: в США высказались о мощи российской армии
- 1 мар
- «Умирать за Украину»: во Франции сделали новое заявление об участии в конфликте с Россией
- 1 мар
- «Грандиозная неудача»: как слова Макрона об отправке военных лишь навредили Украине
- 1 мар
- Средства ПВО предотвратили атаку четырех украинских беспилотников
- 1 мар
- Под Мариуполем нашли 2,5 тысячи опасных предметов
- 1 мар
- Шольц объяснил нежелание Германии передавать Украине ракеты Taurus
- 1 мар
- Су-25 нанесли сокрушающий удар по «опорнику» ВСУ на авдеевском направлении
- 1 мар
- Под надежной защитой «Бук-М2». Лучшее видео из зоны СВО за день
- 1 мар
- Балицкий заявил о господстве русской артиллерии в Запорожской области
Читайте также
87%
-1.03 98.54
-0.91
Нашли ошибку?