Пока киевский режим терпит поражения, наши бойцы добиваются успехов. В том числе армии России удалось освободить населенный пункт Северное.

Бойцы подразделения центральной группировки войск в ходе выполнения задач на авдеевском направлении в зоне СВО ликвидировали около 500 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и технику, включая танк Abrams. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, наши солдаты смогли освободить населенный пункт Северное, занять более выгодные рубежи и позиции. ВС РФ также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двум механизированным бригадам и одной теробороны. Произошло это в районе Майорска, Бердычи и Розовки ДНР.

Вместе с тем российские бойцы отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ в районах Новгородского, Первомайского и Петровского ДНР.

«Противник потерял до 485 военнослужащих, два танка, в том числе «Abrams» производства США, три боевые машины пехоты, в том числе «Bradley“», — говорится в сообщении.

Среди потерь ВСУ также отмечаются две гаубицы Д-30, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

На днях российские солдаты уничтожили в зоне СВО американский танк Abrams. Кадры горящей техники опубликовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Машина была уничтожена бойцами 15-й отдельной мотострелковой бригады. Сальдо напомнил, что после того, как США увидели «костры» из немецких танков Leopard в зоне СВО, они вернули 30 танков Abrams на доработку, но это в итоге не помогло.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе назвали три танка, способности которых на Украине переоценены. Ликвидированная в Авдеевке машина не будет последней.