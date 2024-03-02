Жена Байдена пристыдила Трампа за недостойное поведение с женщинами
Первая леди США обвинила Трампа в унижении женщин
Фото: Reuters / REBECCA COOK
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Первая леди внезапно заявила, что политик обесценивает представительниц прекрасного пола.
Первая леди США Джилл Байден заявила, что кандидат в президенты США Дональд Трамп почти всю жизнь унижал, обесценивал женщин, а теперь хвастается недостойным поведением.
В своей речи, которую цитирует The Hill, она отметила, что бывший президент США опасен для женщин и семей. Первая леди также его обвинила в том, что он разрешил некоторым штатам ввести запреты на аборты, что лишает женщин права выбора.
«Он никогда не остановится», — заявила Байден.
Сам Трамп в недавнем интервью ведущему Fox News Шону Хэннити выразил сомнения, стоит ли вводить этот запрет.
Кроме того, Джилл Байден запустила предвыборную инициативу «Женщины за Байдена». В рамках этой кампании она планирует агитировать женщин из штатов, которые еще не определились со своей избирательной позицией.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве.
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