M113 в настоящее время даже находится в исправном состоянии.

Группировка войск «Центр» армии России захватила при освобождении Авдеевки в ДНР уцелевшие образцы иностранной техники, включая американский бронетранспортер М113 времен Вьетнамской войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Один из самых массовых бронетранспортеров армии США, который использовался еще во времена войны во Вьетнаме. Достаточно большая партия была поставлена ВСУ», — говорится в материале.

Американская бронемашина не была повреждена и в настоящее время находится в исправном состоянии.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский дал главкому ВСУ Александру Сырскому карт-бланш.