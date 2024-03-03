Ударов по мирным не было? В ЦАХАЛ озвучили свою версию инцидента с сотней погибших в Палестине

Утверждается, что израильские военные лишь отогнали выстрелами мародеров.

Израильские военные не стреляли по толпе, встречавшей гуманитарный конвой в секторе Газе, но они пытались разогнать выстрелами мародеров. Об этом заявил официальный представитель израильских сил Даниэль Хагари, сославшись на проведенное расследование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Наша первоначальная проверка подтвердила, что со стороны Армии обороны Израиля не производилось никаких ударов в направлении конвоя с помощью. Большинство палестинцев погибли или пострадали в результате давки», — сказал он в видеообращении, опубликованном на странице ЦАХАЛ в соцсети X (ранее — Twitter).

По утверждению Хагари, израильские военные произвели несколько предупредительных выстрелов, а также вели огонь в направлении мародеров.

Представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что Израиль ведет войну против палестинского движения ХАМАС, а не против народа Газы, и поэтому проявляет «сдержанность в применении силы».

Свыше ста человек погибли и около 800 получили ранения 1 марта во время раздачи гуманитарной помощи на севере сектора Газа.

По данным Минздрава Палестины, толпа людей встречала конвой из Египта с продуктами, медикаментами и водой, однако сопровождавшие машины израильские военные якобы внезапно открыли по палестинцам огонь на поражение. В свою очередь израильтяне утверждают, что началась давка, которая и привела к жертвам.

Новая массовая гибель мирного населения Газы вызвала негодование во всем мире. Президент Колумбии Густаво Петро сравнил действия Тель-Авива с холокостом и объявил о прекращении закупок оружия у Израиля. А в МИД Турции заявили о совершении израильтянами еще одного преступления против человечности.

Даже в США, которые поддерживают Израиль и неоднократно накладывали вето в Совбезе ООН на резолюции, требующие немедленного прекращения огня в секторе Газа, призвали расследовать случившееся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что палестинское движение ХАМАС и Израиль договорились о сроках перемирия в секторе Газа и обмене заложников и заключенных.