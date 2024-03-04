Праздник не порадует? Какая погода ждет москвичей на 8 Марта

Синоптик Шувалов: в Москве 8 Марта ожидается снег
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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Синоптики призывают утеплиться к грядущему Международному женскому дню.
Погода, к сожалению, не порадует жителей столицы в Международный женский день. Синоптик Александр Шувалов заявил о том, что 8 Марта ожидается похолодание, пишет сайт NEWS.ru.
«Международный женский день не порадует москвичей теплой погодой», — рассказал Шувалов.
На этой неделе, с 4 по 10 число, в Москве будет облачно, также ожидаются осадки в виде снега. В ночь на 8 марта температура опустится до минус шести-девяти градусов. А днем будет минус один-три градуса, добавил синоптик.
Жителям Сибири и Дальнего Востока нужно быть готовым к аномальным холодам. С 4 по 10 марта в этих регионы выпадет небольшое количество осадков, однако нагрянет мощнейший антициклон. Именно он принесет отрицательные температурные значения в восточную часть России.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что подарить женщине на 8 Марта.
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