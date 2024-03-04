Артем Жога высоко оценил работу волонтеров по оказанию помощи бойцам в зоне СВО

Председатель Народного совета ДНР Артем Жога в Краснодаре. Он посетил форум добровольческих групп и волонтерских объединений, там встретился с добровольцами и волонтерами.

Активисты поставляют в зону спецоперации (СВО) маскировочные сети, окопные свечи и сухие пайки, а также медицинские рюкзаки — последний, пожалуй, жизненноважный предмет на фронте. Председатель народного совета ДНР высоко оценил работу волонтеров и отметил, что она крайне важна для бойцов в зоне СВО. Гостю также показали краевой клинический госпиталь.

Ранее 5-tv.ru Артем Жога посетил Ижевск. Он приехал на электромеханический завод «Купол» и осмотрел образцы военной техники. Председателю народного совета республики показали производственные цеха, а также модели техники, при модернизации которой использовали опыт СВО. Жога также посетил оружейный концерн «Калашников».