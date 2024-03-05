Европа захотела подключить Украину к своей стратегии военной промышленности

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

ЕК предложила подключить Украину к европейской стратегии военной промышленности

Европа захотела подключить Украину к своей стратегии военной промышленности

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Тема:
Спецоперация

Первая в истории Евросоюза программа основана на введении общих военных заказов и инвестиций стран организации.

Еврокомиссия представила первую в истории Европейскую стратегию военной промышленности, которая включает развитие контактов с Украиной. В скором времени власти Евросоюза интегрируют Незалежную в свою новую программу. Об этом говорится в документе, обнародованном ЕК.

Согласно документу, стратегия основана на введении общих военных заказов и инвестиций стран организации. Программа закладывает новые амбиции и поддерживает конкурентоспособность и готовность европейской оборонной промышленности.

«Мы хотим полностью интегрировать украинскую промышленность в эту экосистему», — заявила замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер на пресс-конференции, представляя эту стратегию.

Стратегия предусматривает развитие тесных отношений с Украиной, ее полное участие в инициативах ЕС в поддержку данной сферы. Включено еще и стимулирование сотрудничества между промышленностью союза и оборонным сектором киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что семь стран ЕС хотят собрать деньги на 800 тысяч боеприпасов для Незалежной. Франция уже собирается оказать помощь своему союзнику.

Тема:
Спецоперация
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