Украинский истребитель МиГ-29 сбит в Николаевской области

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 62 0

В зоне спецоперации российские войска также перехватили более 100 вражеских беспилотников.

Украинский истребитель МиГ-29 сбит в Николаевской области

Фото: © РИА Новости / Денис Малиновский

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Тема:
Спецоперация

Российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29 при выполнении задач спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, приводя данные за минувшие сутки.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сводке.

В ведомстве добавили, что за сутки также удалось перехватить четыре реактивных снаряда HIMARS и уничтожить 112 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе, в районах населенных пунктов Песчаное, Никольское, Старомихайловка, Ласточкино Донецкой народной республики (ДНР) и Романовское Запорожской области.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска после освобождения Авдеевки продолжают продвигаться, тесня противника в западном направлении.

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Спецоперация
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