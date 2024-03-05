«Тонны хейта заглушают овации»: Бузова рассказала о сложностях на пути к успеху

Артистка достигла больших высот и реализовала себя во многих сферах. Как ей это удалось?

Ольга Бузова поделилась с журналистами тем, как ей приятно, что многие слушают ее наставления и конспектируют. Она даже изъявила желание написать книгу со своими цитатами. На марафоне «Знания. Первые», проходящем в рамках Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в «Сириусе», артистка поведала прессе о том, что истинный успех для нее — это любовь людей. А на вопрос о том, как стать такой же успешной, Ольга ответила, что второй такой же Бузовой уже никогда не будет.

«Даже не пытайтесь повторить мой путь — невозможно стать Ольгой Бузовой», — утверждает певица.

Однако, по ее словам, всегда возможно выбрать любимую профессию и добиться в ней результата. Но только в том случае, если ты искренне любишь то, что делаешь.

«Я стала тем человеком, который показывает, что можно падать и подниматься», — говорит артистка.

Артистка стала той, кто показывают на своем примере как нелегко подниматься и добиваться новых высот. Ведь, по словам певицы, «тонны хейта всегда заглушат овации».

«Моя жизнь — это и есть пример для вас», — резюмирует Ольга.

Певица считает, что самое большое удовольствие для артиста — это когда на выходе ты получаешь нужный результат.

«Но главное на финише не ******** (обделаться. — Прим. ред.)», — уточнила Ольга.

Кроме того, исполнительница также поделилась своими планами на отпуск в Сочи. Певица сообщила о том, что хотела бы вернуться сюда летом, чтобы отдохнуть. Певица добавила, что обожает конные прогулки, и у нее здесь есть даже свой конь по кличке «Ураган».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Ольга Бузова недавно намекнула на новые отношения.