«Тонны хейта заглушают овации»: Бузова рассказала о сложностях на пути к успеху
Ольга Бузова поделилась секретами о том, как не сдаваться и добиться успеха
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
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Артистка достигла больших высот и реализовала себя во многих сферах. Как ей это удалось?
Ольга Бузова поделилась с журналистами тем, как ей приятно, что многие слушают ее наставления и конспектируют. Она даже изъявила желание написать книгу со своими цитатами. На марафоне «Знания. Первые», проходящем в рамках Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в «Сириусе», артистка поведала прессе о том, что истинный успех для нее — это любовь людей. А на вопрос о том, как стать такой же успешной, Ольга ответила, что второй такой же Бузовой уже никогда не будет.
«Даже не пытайтесь повторить мой путь — невозможно стать Ольгой Бузовой», — утверждает певица.
Однако, по ее словам, всегда возможно выбрать любимую профессию и добиться в ней результата. Но только в том случае, если ты искренне любишь то, что делаешь.
«Я стала тем человеком, который показывает, что можно падать и подниматься», — говорит артистка.
Артистка стала той, кто показывают на своем примере как нелегко подниматься и добиваться новых высот. Ведь, по словам певицы, «тонны хейта всегда заглушат овации».
«Моя жизнь — это и есть пример для вас», — резюмирует Ольга.
Певица считает, что самое большое удовольствие для артиста — это когда на выходе ты получаешь нужный результат.
«Но главное на финише не ******** (обделаться. — Прим. ред.)», — уточнила Ольга.
Кроме того, исполнительница также поделилась своими планами на отпуск в Сочи. Певица сообщила о том, что хотела бы вернуться сюда летом, чтобы отдохнуть. Певица добавила, что обожает конные прогулки, и у нее здесь есть даже свой конь по кличке «Ураган».
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Ольга Бузова недавно намекнула на новые отношения.
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