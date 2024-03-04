«Люблю и любима»: Ольга Бузова намекнула на новые отношения

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 47 0

Певица Ольга Бузова намекнула на новые отношения

«Люблю и любима»: Ольга Бузова намекнула на новые отношения

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Тема:
Ольга Бузова

Певица долгие годы ждала и мечтала о взаимной любви. Неужели она больше не одинока?

Певица Ольга Бузова намекнула на то, что у нее, наконец, появился возлюбленный. В социальной сети артистка заинтриговала публику кадром в купальнике, который, возможно, сделал именно ее новый спутник.

«Красота в глазах смотрящего. Я дома. Я любима и люблю», — подписала Бузова фото, на котором позировала в леопардовом купальнике.

При этом совсем недавно Бузова рассказывала, что она занималась любовью. И даже не раз. Хотя до этого часто заявляла о том, что у нее не было секса два года. Сопоставив все это, поклонники пришли к выводу, что у певицы и правда наладилась личная жизнь, о которой она так давно мечтала.

К слову, Бузова была замужем лишь раз. Избранником стал футболист Дмитрий Тарасов. Брак продлился четыре года. В 2016 году они развелись. По признанию певицы, всему виной предательство любимого. Тарасов якобы уже в тот момент встречался с нынешней супругой Анастасией Костенко. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей.

Далее она закрутила роман с блогером Давидом Манукяном. Отношения продлились полтора года — с августа 2019 года по январь 2021-го. Среди поклонников Бузовой бытует мнение, что для него это была возможность легкого пиара, а об искренних чувствах и речи не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего балерина Анастасия Волочкова снова попала под шквал критики.

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«Люблю и любима»: Ольга Бузова намекнула на новые отношения

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