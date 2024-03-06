В США заявили об ожидании от ВСУ «сюрпризов» для России
Госдеп заявил, что ожидает от украинских военных сюрпризов для России
Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert
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Пока покровители киевского режима ждут от украинских боевиков результатов на поле боя, российские силы уверенно продвигаются на всех участках фронта.
США верят, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) приготовлены «сюрпризы» для России. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер журналистам на брифинге.
«Мы считаем, что у них припасено несколько сюрпризов, и ждем возможности увидеть результаты», — сказал Миллер.
Он отметил, что в США считают, что Украина имеет секретный план, которые ВСУ смогут выполнить, чтобы достигнуть победы на поле боя.
Шойгу: российские войска продолжают продвигаться после взятия Авдеевки
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы сорвали попытку ротации подразделений ВСУ в районе Северска.
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