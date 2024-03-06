В США заявили об ожидании от ВСУ «сюрпризов» для России

Пока покровители киевского режима ждут от украинских боевиков результатов на поле боя, российские силы уверенно продвигаются на всех участках фронта.

США верят, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) приготовлены «сюрпризы» для России. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер журналистам на брифинге.

«Мы считаем, что у них припасено несколько сюрпризов, и ждем возможности увидеть результаты», — сказал Миллер.

Он отметил, что в США считают, что Украина имеет секретный план, которые ВСУ смогут выполнить, чтобы достигнуть победы на поле боя.

Шойгу: российские войска продолжают продвигаться после взятия Авдеевки

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы сорвали попытку ротации подразделений ВСУ в районе Северска.