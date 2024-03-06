Бурный март: на Землю в выходные обрушится сильнейшая магнитная буря

Эфирная новость 66 0

Самая сильная за март магнитная буря обрушится на Землю в выходные

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Погода

Колебания могут ощутить на себе даже самые здоровые люди.

В ближайшие недели на Землю обрушатся мощные магнитные бури. Самая сильная ждет нас уже в выходные. Колебания будут такой интенсивности, что их влияние могут ощутить даже совершенно здоровые люди. Бури слабее достигнут Земли в середине месяца. А следующую мощную волну специалисты предсказывают в конце марта.

Взрывы на поверхности Солнца ученые делят на несколько категорий: от одного до пяти. Самые сильные способны способны нарушить работу спутников и энергосетей, а также вызывают красивейшее природное явление — северное сияние. Именно такое жители центральной России видели на этой неделе. Завораживающие свечение в ночном небе наблюдали даже в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно, в каких регионах России весна наступит быстрее.

Тема:
Погода
4 мар
Праздник не порадует? Какая погода ждет москвичей на 8 Марта
4 мар
Несколько кварталов ушли под воду в Аргентине из-за мощных ливней
4 мар
«Заряды снега»: какая погода ожидается в Москве 8 марта
3 мар
Адское пекло: в каких регионах ожидается рекордная жара в 2024 году
3 мар
«Витамины не нужны»: проверенные способы не заболеть весной
2 мар
Весна приходит: какая погода ждет москвичей в эти выходные
29 февр
Стало известно, в каких регионах России весна наступит быстрее
28 февр
Накроет с головой: в чем таится главная опасность магнитных бурь для здоровья
25 февр
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололедице
22 февр
«Очень теплая»: москвичам рассказали о погоде на длинных выходных
-4° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
91.16
-0.19 98.94
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:02
«Леруа Мерлен» сменил название российской компании
11:52
«Игра в кошки-мышки»: Запад обвинил Россию в «шпионской войне»
11:44
«Невероятное удовольствие»: в Сеть попало фото Агаты Муцениеце с голой грудью
11:37
«Стандартная практика»: в Евросоюзе объяснили отказ послов от встречи с Лавровым
11:31
«Решили поиграть»: как актер Устюгов стал рокером и создал группу «Экибастуз»
11:28
Ответная мера: Россия запретит Британии ловить рыбу в части Баренцева моря

Сейчас читают

Стоимость биткоина превысила $67 тысяч впервые с 2021 года
Ограничивать и записывать: врачи рассказали, как похудеть
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Новая реальность: Сырский признал ужасное положение ВСУ на двух направлениях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок