Бурный март: на Землю в выходные обрушится сильнейшая магнитная буря
Самая сильная за март магнитная буря обрушится на Землю в выходные
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru
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Колебания могут ощутить на себе даже самые здоровые люди.
В ближайшие недели на Землю обрушатся мощные магнитные бури. Самая сильная ждет нас уже в выходные. Колебания будут такой интенсивности, что их влияние могут ощутить даже совершенно здоровые люди. Бури слабее достигнут Земли в середине месяца. А следующую мощную волну специалисты предсказывают в конце марта.
Взрывы на поверхности Солнца ученые делят на несколько категорий: от одного до пяти. Самые сильные способны способны нарушить работу спутников и энергосетей, а также вызывают красивейшее природное явление — северное сияние. Именно такое жители центральной России видели на этой неделе. Завораживающие свечение в ночном небе наблюдали даже в Москве.
Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно, в каких регионах России весна наступит быстрее.
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