Главная соперница Трампа по партии хочет отказаться от участия в праймериз

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 23 0

WSJ: Хейли хочет отказаться от участия в праймериз в пользу Трампа

Главная соперница Трампа по партии хочет отказаться от участия в праймериз

Фото: www.globallookpress.com / Sean Rayford

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента США 2024

Президентские выборы в США, назначенные на осень 2024 года, уже потеряли семь возможных кандидатов.

Бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли планирует приостановить свое участие в праймериз Республиканской партии. Об этом сообщает The Wall Street Journal на источники в окружении политика.

«Ожидается, что Хейли выступит с заявлением в Чарлстоне в 10 часов (18 часов по московскому времени. — Прим. ред.). В своей речи она призовет Дональда Трампа заручиться поддержкой республиканцев и независимых избирателей, которые выбрали ее», — говорится в материале.

Американские СМИ отмечают, что шансы Хейли на победу в праймериз не столь высоки, как у ее главного соперника, бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. По мнению аналитиков, экс-хозяин Овального кабинета может заручиться поддержкой в 14 из 15 представленных штатов.

Таким образом, если Хейли выбывает из гонки, Трамп становится единственным кандидатом от Республиканской партии.

Стоит отметить, что Хейли уже сделала заявление о том, что не собирается становиться независимым кандидатом в случае, если проиграет праймериз.

«Я не буду участвовать и как беспартийный кандидат, потому что я республиканка», — подтвердила свою позицию политик в беседе с Fox News.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трампу разрешили принять участие в выборах двух штатах.

Тема:
Выборы президента США 2024
6 мар
Предвыборный «супервторник»: в США провели ключевой этап президентских праймериз
5 мар
Супервторник в США: Трампу разрешили принять участие в выборах двух штатах
5 мар
Суд в США исключил отстранение Трампа от праймериз
3 мар
В США заявили о потере Байденом своих сторонников
3 мар
Почти единогласно: в США Трампу предрекли победу в Айдахо с 85% голосов
2 мар
Жена Байдена пристыдила Трампа за недостойное поведение с женщинами
25 февр
За спиной Пентагон: разгром непримиримой соперницы Трампом обнажает новую проблему Штатов
24 февр
Трамп выразил сомнение в том, что Байден «дотянет» до выборов
21 февр
Ее голос спасет? Поможет ли певица Тейлор Свифт переизбраться Байдену
17 февр
«В нашей стране „фейк-ньюс“ — это все, что вы получаете»: Трамп на примере себя и ИИ объяснил всю суть США
-4° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
91.16
-0.19 98.94
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:12
Российские бойцы с одного выстрела уничтожили третий танк Abrams под Авдеевкой
15:10
Нормальные люди: Пугачева окончательно сожгла мосты с Родиной
15:03
В Крыму пресекли деятельность законспирированной ячейки «Хизб ут-Тахрир»*
14:52
Главная соперница Трампа по партии хочет отказаться от участия в праймериз
14:45
Первая женщина в космосе: Путин поздравил Терешкову с 87-летием
14:35
«Расширит давление»: Европа увидела «выгоду» в прекращении транзита газа через Украину

Сейчас читают

Закавказье не подпустило Зеленского: Алиев уберëг Пашиняна от кульминации с Россией?
Дворец врет людям? Первый снимок после операции Кейт Миддлтон поставил Великобританию на уши
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок