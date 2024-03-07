Сезон совсем скоро: когда электросамокаты вернутся в Москву

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 16 0

Сезон электросамокатов в Москве ожидается в конце марта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Антон Денисов; Личный архив Дениса Балакирева; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Это транспортное средство уже давно завоевало любовь жителей столицы. Самое время вспомнить о правилах передвижения!

Начало сезона катания на электросамокатах в Москве наступит, когда будет благоприятная погода. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев. В ближайшие дни синоптики прогнозируют мороз, поэтому пока появление этого двухколесного транспорта на улицах города не ожидается.

Прошлый сезон начался 24 марта, поэтому, возможно, и этот сезон начнется в конце марта или начале апреля. Но все будет зависеть от погоды.

Изменятся ли правила

«Какие-либо нововведения в правила дорожного движения и законы, касающиеся средств индивидуальной мобильности, к началу сезона не ожидаются. Ровно год назад в силу вступили ПДД, которые касаются электросамокатов, и они по-прежнему остаются актуальными. Поэтому для пользователей принципиально ничего не изменится», — отмечает Балакирев.

Какие правила действуют

Максимальная разрешенная скорость, с которой можно ездить на электросамокате в городе, — 25 километров в час. В жилых и велосипедных зонах, а также на дворовых территориях скорость не должна превышать 20 километров в час.

За нарушение скорости предусмотрен административный штраф в размере 800 рублей, отмечается на сайте Московского транспорта.

Нельзя ездить по магистралям, где скорость больше 60 километров в час, поскольку водители вас могут не заметить. Также запрещено проезжать пешеходный переход на самокате. За нарушение предусмотрен штраф в размере 800 рублей.

Самокат рассчитан на одного человека. Вдвоем ездить опасно. И это тоже может ударить по кошельку. Штрафные санкции предусмотрены на ту же сумму. В нетрезвом виде передвигаться на самокате тоже нельзя. За это нарушение предусмотрен штраф в размере на 1–1,5 тысячи рублей.

Нужны ли права и страховка

Права на электросамокат не нужны. Но нужно соблюдать установленные правила дорожного движения. Обязательного требования по страхованию для также нет. Это делается сугубо по желанию.

Что делать, если вы попали в ДТП на электросамокате

  • Если есть травмы — вызовите скорую помощь. Позвоните по телефону 103;
  • Попытайтесь урегулировать конфликт самостоятельно или вызовите Госавтоинспекцию по номеру 102. Когда Госавтоинспекция приедет, то расскажите, что произошло. Инспектор составит протокол и даст вам на подпись.
  • Если вы на арендованном электросамокате, то не забудьте обратиться в службу технической поддержки оператора;
  • Получите медицинское заключение о травмах, если они были получены в результате столкновения — это тоже может пригодиться в суде.

Статистика

По статистике команды сервиса в прошлом сезоне аварийность на каждую тысячу поездок на самокатах этого сервиса снизилась на 20%. Ожидается, что эта позитивная динамика продолжится, так как все больше людей узнает о том, как правильно кататься на электросамокатах.

Роль самокатов в жизни города постоянно растет, поэтому сервис уделяет большое внимание безопасности поездок и пропаганде правил передвижения на самокатах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Троицкая линия метро столицы будет построена до 2027 года.

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