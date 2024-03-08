Российские Су-34 сбросили бомбы ФАБ-500 на укрепрайон ВСУ под Авдеевкой
Цель была успешно поражена.
Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Экипажи бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по укрепрайону и живой силе украинских боевиков на авдеевском направлении. Соответствующие кадры опубликовали в Минобороны РФ.
Командир экипажа рассказал, как была выполнена боевая задача.
«Выполнил полет по уничтожению военных объектов противника с применением бомбового вооружения. Полет прошел на высоте свыше двух тысяч метров, за облаками. Все вооружение сработало штатно», — рассказал летчик.
Удар был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500. Они оснащены универсальным модулем планирования и коррекции, который позволяет точно атаковать позиции противника с безопасного расстояния.
После успешно выполненной миссии экипажи Су-34 вернулись на аэродром базирования.
Россия проводит специальную военную операцию (СВО), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экипажи Су-34 поразили скопление сил противника на краснолиманском направлении.
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