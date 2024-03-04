Экипажи Су-34 поразили скопление сил противника на краснолиманском направлении

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 43 0

МО РФ: истребители Су-34 ударили по силам ВСУ бомбами ФАБ-500

Экипажи Су-34 поразили скопление сил противника на краснолиманском направлении

Фото: © РИА Новости / Валентин Капустин

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Тема:
Спецоперация

В оборонном ведомстве уточнили, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар фугасными бомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе противника на краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Выйдя на боевой курс, летчики применили фугасные авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром базирования», — уточнили в ведомстве.

Также было отмечено, что экипажи многофункциональных Су-34 ежедневно наносят авиаудары по скоплениям живой силы, опорным пунктам и военным объектам Вооруженных сил Украины.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ поразили еще один танк Abrams в зоне спецоперации.

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