Уничтожившему колонну ВСУ военному из Тувы присвоили звание Героя России

Подвиг старший лейтенант совершил в конце прошлого года.
Фото: rtyva.ru Официальный портал республики Тыва
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Уроженец Тувы, старший лейтенант Чалым Чулдум-оолу, уничтоживший целую колонну Вооруженных сил Украины, получил звание Героя России. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Тувы Владислав Хорвалыг.
«У Тувы еще один герой! Старший лейтенант Чалым Сюндюпович Чулдум-оол из 55-й гвардейской бригады. Спасибо Верховному Главнокомандующему за решение!» — написал глава региона.
Свой подвиг Чулдум-оолу совершил 15 декабря 2023 года в районе Водяного в ДНР. Старший лейтенант первым обнаружил колонну противника, лично руководил действиями огнеметного взвода и подавил силы врага.
Также Чулдум-оолу за боевые заслуги награжден медалью «За отвагу» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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