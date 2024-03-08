«Не означает делать это»: Макрон оправдался за свои слова об отправке войск на Украину

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 11 0

Макрон оправдался за свои слова об отправке войск на Украину

«Не означает делать это»: Макрон оправдался за свои слова об отправке войск на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Killig

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Тема:
Спецоперация

Французский лидер подвергся критике со стороны союзников после скандального заявления. Удастся ли ему «замять» ситуацию?

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя в эфире телеканала BFMTV свое высказывание о возможности отправки военных на Украину, заявил, что «не исключать чего-то — не означает делать это».

В конце февраля Макрон признался, что европейские лидеры обсуждали возможность оправки войск на Украину, однако консенсуса по этому вопросу им достичь так и не удалось. После этого власти западных стали говорить, что о переброске своих сил в Незалежную речи быть не может.

Сам Макрон подвергся критике за свои слова со стороны союзников. Они обвинили его в легкомыслии и упрекнули в том, что он не посоветовался с ними, прежде чем делать такие громкие заявления.

«Вы сейчас стоите передо мной, а не обедаете за своим столом. Но вы не исключаете, что в определенный момент сядете обедать за свой стол, потому что вам нужно питаться», — оправдался за своем слова Макрон перед журналистами.

Ранее, 5-tv.ru, Макрон обозначил условия ввода армии Франции на Украину.

Тема:
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