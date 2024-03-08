На пороге катастрофы: Макрон обозначил условия ввода армии Франции на Украину

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 237 0

Макрон допускает ввод войск на Украину при продвижении России к Одессе

На пороге катастрофы: Макрон обозначил условия ввода армии Франции на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Killig

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Тема:
Спецоперация

Что для этого должно произойти?

Эммануэль Макрон назвал условия, при которых Франция может ввести войска на Украину. Об этом заявил глава партии коммунистов Фабьен Руссель, пишет издание L'Indépendant.

Так, президент Франции допускает возможность участия своей армии в конфликте на Украине, если российские войска продолжат продвижение в сторону Одессы и Киева.

«По словам Русселя, Макрон, воспользовавшись картой, упомянул сценарий, который мог бы привести к вводу войск на Украину: движение линии фронта в сторону Одессы или Киева», — говорится в материале.

К слову, до этого Макрон признавался, что считает, будто в вопросе поддержки Украины не должно быть «лимитов» и «красных линий». А еще раньше французский лидер заявлял о возможной отправке на помощь ВСУ регулярного военного контингента НАТО, однако власти многих стран поспешили откреститься от такой позиции президента Франции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле прокомментировали выпады Макрона в адрес России.

Тема:
Спецоперация
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