Сотрудник МЧС пострадал в результате атаки беспилотников ВСУ на Таганрог
Что известно о его состоянии?
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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В результате массовой атаки украинских беспилотников на Таганрог получил ранение сотрудник МЧС, которые участвовал в устранении последствий на земле. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет», — сообщил он, уточнив, что погибших нет.
Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили еще одну атаку украинских беспилотников в Ростовской области. Несколько летательных аппаратов было уничтожено на подлете к городу Морозовск, добавил Голубев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обломок сбитого украинского беспилотника повредил крышу поликлиники в Курске.
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