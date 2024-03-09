Сотрудник МЧС пострадал в результате атаки беспилотников ВСУ на Таганрог

В результате массовой атаки украинских беспилотников на Таганрог получил ранение сотрудник МЧС, которые участвовал в устранении последствий на земле. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет», — сообщил он, уточнив, что погибших нет.

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили еще одну атаку украинских беспилотников в Ростовской области. Несколько летательных аппаратов было уничтожено на подлете к городу Морозовск, добавил Голубев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обломок сбитого украинского беспилотника повредил крышу поликлиники в Курске.