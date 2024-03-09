Сотрудник МЧС пострадал в результате атаки беспилотников ВСУ на Таганрог

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 123 0

Что известно о его состоянии?

Сотрудник МЧС пострадал в результате атаки беспилотников ВСУ на Таганрог

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате массовой атаки украинских беспилотников на Таганрог получил ранение сотрудник МЧС, которые участвовал в устранении последствий на земле. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет», — сообщил он, уточнив, что погибших нет.

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили еще одну атаку украинских беспилотников в Ростовской области. Несколько летательных аппаратов было уничтожено на подлете к городу Морозовск, добавил Голубев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обломок сбитого украинского беспилотника повредил крышу поликлиники в Курске.

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