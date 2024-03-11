Обучение по принципу «делай как я». Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили объекты и позиции ВСУ на купянском направлении

Артиллеристы группировки войск «Запад» продолжают наносить массированные удары по позициям, объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ. На купянском направлении средствами артиллерийской разведки и расчетами беспилотных летательных аппаратов были вскрыты командные пункты и узлы связи украинских националистов.

Координаты указанных целей были оперативно переданы расчетам РСЗО «Торнадо-Г» для дальнейшего выдвижения, занятия огневого рубежа и нанесения удара по выявленным огневым позициям и объектам ВСУ. Залпы фугасных снарядов реактивных систем точно бьют по позициям противника.

Ударная волна и осколки разлетаются на сотни метров, уничтожая выявленные цели. Автоматизированная система наведения и прицеливания, топопривязки и навигации РСЗО «Торнадо-Г» позволяет наносить огневое поражение по координатам в автоматическом режиме.

После проведения боевой стрельбы расчеты совершают смену огневых позиций и пополняют боекомплект. Выполнение боевых задач ведется круглосуточно и в любую погоду.

Военнослужащие штурмовых подразделений приступили к освоению современных боевых машин пехоты БМП-3

Занятия с обучаемыми бойцами организованы инструкторами с богатым боевым опытом в зоне СВО по принципу «делай как я». Сначала им демонстрируются основы применения боевой машины — правильное вождение, загрузка боекомплекта, организация связи.

На следующем этапе курсанты получают право самостоятельного управления техникой и применения вооружения бронемашины, получая поправки от инструкторов в режиме реального времени. Освоив первичные упражнения боевых стрельб с закрытой огневой позиции, военнослужащие изучают ведение стрельбы с ходу, от кормы и от борта, используя штатную 100-мм орудие и спаренную 30-мм автоматическую пушку.

На заключительном занятии курсанты сдадут экзамены по военно-учетной специальности, а также отработают исполнение обязанностей любого из членов экипажа бронемашины. Инструкторы по боевой подготовке группировки войск «Центр» подчеркивают, что взаимозаменяемость членов экипажа на поле боя играет огромную роль, поэтому процесс подготовки акцентирован на разностороннем обучении каждого члена экипажа БМП-3.