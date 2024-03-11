Опозорились на глазах у журналистов: украинский Challenger 2 утонул в грязи

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 48 0

Sun: украинский танк Challenger 2 увяз в грязи во время заезда с журналистами

Опозорились на глазах у журналистов: украинский Challenger 2 утонул в грязи

Фото: Pavel Golovkin / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Боевики тем временем жалуются на мобильность танка.

Украинский танк Challenger 2 увяз в грязи во время демонстрационного заезда для журналистов. Об этом пишет издание The Sun.

Журналисты таблоида посетили «секретный» полигон, где им показали тренировки по использованию британских танков. Во время показательного заезда один из них увяз в грязи.

Чтобы вытащить его, пришлось пригнать второй Challenger 2. Боевики ВСУ пожаловались на вес и мобильность 64-тонного танка, который «постоянно застревает в грязи».

При этом 5 из 14 поставленных танков сломались, а на доставку запчастей порой уходят месяцы. Из всех переданных Британией Challenger 2 в боеготовом состоянии находятся только семь машин, говорится в материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ДНР сообщили об уничтожении еще одного танка Abrams.

Тема:
Спецоперация
11 мар
Обучение по принципу «делай как я». Лучшее видео из зоны СВО за день
11 мар
Украинскую ДРГ остановили огнем из «Гиацинтов» при попытке форсировать Днепр
11 мар
Шеремет допустил вероятность гибели военных США при ударе по ЗРК Patriot
11 мар
«Вот, что такое церковь»: Зеленский по-хамски ответил Папе Римскому
11 мар
Вместе с экипажем: в ДНР сообщили об уничтожении еще одного танка Abrams
11 мар
Есть секретный план: Орбан рассказал о нежелании Трампа спонсировать Украину
10 мар
Стоят за громкими убийствами: когда и зачем солдаты НАТО появились на Украине
10 мар
Кулеба жестко ответил Папе Римскому на предложение поднять «белый флаг»
10 мар
Премьера фильма «Позывной «Пассажир» состоялась на выставке «Россия»
10 мар
«Довести до кипения»: что означает «подготовка» США ответа на «ядерный удар» по Украине
-10° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.75
0.41 98.88
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:49
Участники Всемирного фестиваля молодежи побывали в Севастополе
6:34
Миллиард рублей направят на запуск медиахолдинга Союзного государства
6:19
Шасси отваливаются, двигатели горят: как авиагигант Boeing превратился в посмешище
6:14
«Ты готова дальше?» — неугомонный Тарасов захотел еще одного ребенка
6:00
Обучение по принципу «делай как я». Лучшее видео из зоны СВО за день
6:00
Масленица — 2024: традиции по дням недели, гадания и заговоры на блины

Сейчас читают

«Покойся с миром, красавица»: Запашный эмоционально высказался о смерти Морозовой
Муки были страшными: что происходило с Моргуновой незадолго до смерти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок