«Нона» в бою: позиции ВСУ на купянском направлении громит российская артиллерия

Эфирная новость 20 0

ВС РФ громят позиции ВСУ на купянском направлении с помощью установок «Нона»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Наши бойцы отправляют противнику в от 120-миллиметровые снаряды самоходной установки.

Российские военные громят позиции ВСУ на купянском направлении. Действия штурмовых групп прикрывают расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Нона». Она совмещает в себе функции гаубицы и миномета и способна эффективно поражать цели на расстоянии в несколько километров. За действиями артиллеристов наблюдал корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято на фоне участившихся обстрелов жилых кварталов ЛНР и ДНР со стороны киевского режима. Тогда республики обратились к Москве за помощью.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинскую ДРГ остановили огнем из «Гиацинтов» при попытке форсировать Днепр.

Тема:
Спецоперация
11 мар
Путин распространил выплаты при гибели в СВО на гражданский персонал Минобороны
11 мар
«Серьезная операция»: на Украине заявили о планах по действиям в Крыму
11 мар
ВСУ лишились очередного танка Abrams и более 430 боевиков под Авдеевкой
11 мар
«Потери колоссальные»: как российские бойцы поразили элитные войска ВСУ под Харьковом
11 мар
В Кремле оценили слова Папы Римского о «белом флаге» Украины: «Широкий контекст»
11 мар
Раздел для бойцов СВО и их семей появится на портале госуслуг
11 мар
В США заявили о проблемах с истребителями F-16 для Украины
11 мар
Два украинских беспилотника уничтожили над Белгородской областью
11 мар
Бербок оценила возможность поставки крылатых ракет Украине: «Был бы вариант»
11 мар
Канаде пришлось оправдываться из-за проблем с отправкой ЗРК NASAMS на Украину
-2° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.75
0.41 98.88
0.68
Какой вы блин на Масленицу по знаку зодиака — шуточный гороскоп

Последние новости

17:25
На автодроме «Игора Драйв» завершились состязания за Кубок Igora Drive Ice Drift
17:23
«Нона» в бою: позиции ВСУ на купянском направлении громит российская артиллерия
17:08
«Поездка вернула меня к истокам»: оконфузившаяся Бузова дала волю эмоциям
17:00
Путин распространил выплаты при гибели в СВО на гражданский персонал Минобороны
16:56
Путин учредил звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ»
16:41
В России впервые арестовали гражданина Южной Кореи за шпионаж

Сейчас читают

Воодушевляющая победа Трампа. Чем ответит «глубинное государство»?
«Она еще была жива»: Запашный опубликовал видео последних минут жизни 22-летней эквилибристки Морозовой
Страшная история «отеля-убийцы» Сесil: как на самом деле умирала 21-летняя Элиза Лэм
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок