«Нона» в бою: позиции ВСУ на купянском направлении громит российская артиллерия
ВС РФ громят позиции ВСУ на купянском направлении с помощью установок «Нона»
Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru
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Наши бойцы отправляют противнику в от 120-миллиметровые снаряды самоходной установки.
Российские военные громят позиции ВСУ на купянском направлении. Действия штурмовых групп прикрывают расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Нона». Она совмещает в себе функции гаубицы и миномета и способна эффективно поражать цели на расстоянии в несколько километров. За действиями артиллеристов наблюдал корреспондент «Известий» Александр Федорчак.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято на фоне участившихся обстрелов жилых кварталов ЛНР и ДНР со стороны киевского режима. Тогда республики обратились к Москве за помощью.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинскую ДРГ остановили огнем из «Гиацинтов» при попытке форсировать Днепр.
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