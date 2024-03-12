В Минздраве рассказали россиянам о способах сохранить фигуру после блинов

Каких правил следует придерживаться?

О правилах питания, которые стоит соблюдать во время масленичной недели во избежание набора лишних килограммов, 5-tv.ru рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Любовь Дроздова.

Эксперт посоветовала контролировать количество съеденных блинов. За один прием пищи не стоит употреблять более двух тонких блинчиков без начинки.

Полезно будет добавить к ним белковые добавки: творог, сыр или рыбу. Тем, кто страдает из-за заболевания желудочно-кишечного тракта, рекомендуется готовить блинчики на гречневой, рисовой или миндальной муке.

Также в тесто можно добавить мелкоизмельченные овощи, зелень или ягоды, чтобы увеличить полезные свойства и разнообразить вкус. В качестве топинга специалист рекомендует использовать свежие или замороженные ягоды, фрукты, йогурты или орехи.

Они являются источниками минералов и витаминов. Кроме контроля питания во время масленичной недели, Дроздова также советует проводить больше времени на свежем воздухе и уделять время физическим нагрузкам, соблюдать питьевой режим и выбирать несладкие напитки.

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