Жога почтил память погибших в лагере смерти «Красный» в Крыму
Жога возложил цветы к мемориалу жертвам фашистской оккупации в Крыму
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пивоваров; 5-tv.ru
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Он также возложил цветы к мемориалу жертвам фашистской оккупации.
Считаные дни остаются до голосования и кандидаты в президенты активно ведут предвыборную кампанию. Сопредседатель штаба Владимира Путина Артем Жога сегодня в Крыму.
Он почтил память погибших в лагере смерти «Красный» и возложил цветы к мемориалу жертвам фашистской оккупации. Владимир Машков работал в Твери.
С работниками культуры он обсудил предложения по бесплатному посещению театров многодетными семьями. Кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков на встрече с сотрудниками молочного комбината в Туле рассказал о своих программах поддержки фермеров и развития сельского хозяйства.
Леонид Слуцкий от ЛДПР обсуждал доступность ипотеки с одной из московских семей. Он отметил необходимость снижения кредитных ставок на жилье.
Кандидат от КПРФ Николай Харитонов вместе с главой партии Геннадием Зюгановым встретились в центре Москвы со своими сторонниками и подвели предварительные итоги избирательной кампании.
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