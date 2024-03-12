Российские военные в Тартусе досрочно проголосовали на выборах президента
Один из избирательных участков организовали на военно-морской базе.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
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Досрочное голосование для наших бойцов проходит и в Сирии. Один из избирательных участков организовали на военно-морской базе в Тартусе.
На выборах президента России уже смогли проголосовать моряки с боевых и вспомогательных кораблей Черноморского и Тихоокеанского флотов, и в целом личный состав и гражданский персонал российской группировки войск, дислоцированных в республике. Основные дни голосования на выборах президента России уже на этой неделе — с 15 по 17 марта.
Ранее 5-tv.ru писал, что США запланировали кибератаки на систему дистанционного голосования на выборах российского президента. Служба внешней разведки России сообщила, что для этого Штаты хотят привлечь ведущих американских IT-специалистов.
Кроме того, президент США Джо Байден поставил задачу через подконтрольные неправительственные организации спровоцировать «сокращение явки».
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