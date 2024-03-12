Минобороны России опубликовало видео из Нехотеевки после попытки прорыва ВСУ

Нарушений государственной границы не допущено.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны опубликовало кадры военного корреспондента из населенного пункта Нехотеевка Белгородской области, в приграничной зоне которого была пресечена попытка вторжения украинских ДРГ на территорию России.
Попытка прорыва сорвана подразделениями Вооруженных сил совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украина потеряла 234 боевика убитыми, семь танков, 3 БМП Bradley при попытке прорыва госграницы России. Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки были отражены.
По противнику нанесены удары оперативно-тактической, армейской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами. Нарушений государственной границы не допущено.
- 12 мар
- США планируют поставить ВСУ ракеты ATACMS на 300 миллионов долларов
- 12 мар
- Глава ЦРУ Бернс забил тревогу из-за возможного будущего Украины
- 12 мар
- Минобороны России отчиталось о потерях ВСУ при попытке прорыва госграницы
- 12 мар
- «Не оставляет шансов»: США предрекли Украине проблемы после потери иностранной техники
- 12 мар
- Минобороны РФ показало кадры уничтоженной техники диверсантов под Белгородом
- 12 мар
- Проект об освобождении от наказания контрактников СВО прошел первое чтение в Госдуме
- 12 мар
- ВС РФ бьют высокоточными снарядами «Краснополь» по ВСУ под Донецком
- 12 мар
- Школьников в Курске перевели на дистанционное обучение
- 12 мар
- Песков об атаках на приграничные регионы России: «Военные начеку»
- 12 мар
- Российские военные освободили пункт Невельское в ДНР
Читайте также
55%
0.25 99.36
0.23
Нашли ошибку?