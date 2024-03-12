Минобороны России опубликовало видео из Нехотеевки после попытки прорыва ВСУ

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 163 0

Нарушений государственной границы не допущено.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Минобороны опубликовало кадры военного корреспондента из населенного пункта Нехотеевка Белгородской области, в приграничной зоне которого была пресечена попытка вторжения украинских ДРГ на территорию России.

Попытка прорыва сорвана подразделениями Вооруженных сил совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина потеряла 234 боевика убитыми, семь танков, 3 БМП Bradley при попытке прорыва госграницы России. Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки были отражены.

По противнику нанесены удары оперативно-тактической, армейской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами. Нарушений государственной границы не допущено.

Тема:
Спецоперация
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