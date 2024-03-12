Могла дать только Тутберидзе? Тарасова назвала виновного в допинг-скандале Валиевой

Тарасова: таблетку с допингом Валиевой мог дать только тренер
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
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Что думает именитый наставник по этому поводу?
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение по поводу допинг-скандала с участием фигуристки Камилы Валиевой. Она считает, что виновником инцидента является тренер.
«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», — заявила Тарасова в эфире программы на федеральном телеканале.
Тарасова подчеркнула, что Валиева ни в чем не виновата — спортсменка, по мнению заслуженного тренера СССР, ничего не знала. Стоит отметить, что на момент обнаружения допинга тренером Валиевой была Этери Тутберидзе.
Из-за допингового скандала CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В ее анализах нашли запрещенный триметазидин.
Ранее 5-tv.ru писал, что Валиеву исключили из состава сборной России.
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